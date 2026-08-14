Зеленский назвал число уничтоженных оккупантов, которое он хочет увидеть в августе

Уже в течение длительного времени Украина стабильно наносит России большие потери в живой силе. Президент Зеленский ожидает, что август будет не менее успешным, чем предыдущие месяцы.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении к украинцам 14 августа.

Какими должны быть августовские потери России?

Я рассчитываю, что сейчас, в августе, будет не менее 30 тысяч уничтоженных оккупантов,

– отметил президент.

По словам Зеленского, он провел беседу с министром обороны Евгением Хмарой о потребностях Украины в дронах и технологической составляющей.

Также президент подробно обсудил с министром, а также на Штабе, вопросы финансирования армии.

Зеленский заявил, что Украине необходимо максимально сократить финансовый дефицит, ведь в первом полугодии расходы были значительно выше.

По его словам, теперь правительство и парламент должны найти дополнительные средства, в частности при поддержке международных партнеров.

Президент также подчеркнул, что Украина должна и в дальнейшем развивать технологичность армии и оборонных операций.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что российская армия ежемесячно теряет в войне против Украины не менее 30 тысяч военных. Около 60% из них – погибшие. Значительные потери России наносят, в частности, украинские дроны.

По данным Генштаба ВСУ, общие потери российской армии приближаются к 1,5 миллиона военнослужащих. В то же время различные разведывательные службы и аналитики называют меньшие цифры, поскольку точно подсчитать потери сложно.

Россия тем временем пытается компенсировать потери новыми контрактниками, заключенными и иностранными военными.