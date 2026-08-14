Про це глава держава сказав у вечірньому зверненні до українців 14 серпня.

Якими мають бути серпневі втрати Росії?

Я розраховую, що зараз, у серпні, буде не менше ніж 30 тисяч знищених окупантів,

– зазначив президент.

За словами Зеленського, він провів розмову з міністром оборони Євгеном Хмарою про потребу України в дронах і технологічній складовій.

Також президент детально обговорив з міністром, а також на Ставці, питання фінансів для армії.

Зеленський заявив, що Україні потрібно максимально скоротити фінансовий дефіцит, адже в першому півріччі витрати були значно вищими.

За його словами, тепер уряд і парламент мають знайти додаткові кошти, зокрема за підтримки міжнародних партнерів.

Президент також наголосив, що Україна має й надалі розвивати технологічність армії та оборонних операцій.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що російська армія щомісяця втрачає у війні проти України щонайменше 30 тисяч військових. Близько 60% із них – це загиблі. Значних втрат Росії завдають, зокрема, українські дрони.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати російської армії наближаються до 1,5 мільйона військових. Водночас різні розвідки та аналітики називають менші цифри, оскільки точно підрахувати втрати складно.

Росія тим часом намагається компенсувати втрати новими контрактниками, ув'язненими та іноземними військовими.