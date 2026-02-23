Не 50 тысяч, но близко: Зеленский назвал количество оккупантов, которых уничтожают ежемесячно

Украинские силы ежемесячно наносят России значительные потери в живой силе, которые превышают темпы пополнения ее группировки. В то же время в этом году ситуация на фронте изменилась – Украина не только сдерживает наступление, но и постепенно возвращает территории.

Россия больше не может поддерживать значительный темп наступления, поскольку потери ощутимы. Об этом глава государство рассказал в интервью BBC.

Сколько солдат теряют россияне ежемесячно?

Зеленский заявил, что с декабря украинские силы в среднем уничтожают около 30 – 35 тысяч российских военнослужащих ежемесячно. До недавнего времени Россия мобилизовала примерно 40 – 44 тысячи человек в месяц, одновременно теряя около 35 тысяч.

Сейчас фиксируется чистое сокращение российской группировки, которая воюет против Украины, на 8 – 10 тысяч военных ежемесячно. По подсчетам, каждый километр продвижения российских сил обходится им в среднем в 157 погибших солдат.

Глава государства подчеркнул, что в этом году Украина теряет меньше территорий. Если в прошлом году общие потери составляли около 4 200 квадратных километров, то в январе и феврале текущего года ситуация изменилась – Силы обороны уже вернули примерно 300 квадратных километров.

Могут ли в России провести всеобщую мобилизацию, чтобы компенсировать потери?