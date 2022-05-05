24 700 ликвидированных военных и много техники: свежие потери российских оккупантов

Украинские защитники продолжают наносить колоссальные потери российским оккупантам, пришедшим на нашу землю. По состоянию на 5 мая, общие потери врага составили 24 700 военных.

Такие данные привел Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Сразу заметим, что эти цифры ориентировочные, ведь пока ведутся бои, точно подсчитать потери врага невозможно.

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Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 5 мая ориентировочно составили:

личного состава – 24 700 человек;

танков – 1 092 единицы;

боевых бронированных машин – 2 651 единица;

артиллерийских систем – 499 единиц;

РСЗО – 169 единиц;

средств ПВО – 83 единицы;

самолетов – 196 единиц;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 1 907 единиц;

кораблей/катеров – 10 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 единиц;

специальной техники – 38 единиц;

крылатых ракет – 89 единиц.

Оккупанты сами уже не очень хотят воевать

В Генштабе сообщили о том что российские захватчики не выражают желания возвращаться на войну против Украины. Так, часть военных из 35-й армии восточного военного округа на нашу территорию снова отправиться не захотела. Протестовать военные начали тогда, когда их привезли в район восстановления.

А помогают деморализовывать врагов подобные истории. Так, из Мариуполя за считанные недели вывезли 10 КАМАЗов с "двухсотыми" оккупантами. Об этом свидетельствует разговор российского военного, который удалось перехватить сотрудникам СБУ. Что же касается вражеских танков, то они, говорит собеседница, напоминают "розы". Настолько сильно они уничтожены атаками украинских военных.

Подобные разговоры свидетельствуют о том что военные на болотах уже видят масштабы катастрофы, в которую их загнало высшее руководство. Но это еще не значит, что они внезапно все возьмут и прекратят воевать. Стоит помнить, что против Украины воюет множество настоящих головорезов.

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