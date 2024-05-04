"Полный военный провал": во Франции озвучили потери России в войне

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне. В МИД Франции заявляют, что российская армия уже потеряла около 500 тысяч солдат.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью оппозиционному росСМИ. Более того, он назвал потери России "полным военным провалом".

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Во Франции озвучили потери России

Говоря о потерях России в войне, Сежурна заявил, что Кремль потерял уже полмиллиона личного состава армии. Среди них – 150 тысяч россиян убито, а другие – получили ранения.

Военный провал России уже на лицо. По нашим оценкам, военные потери России составляют 500 тысяч человек, из которых 150 тысяч убиты. И все это зачем? Если коротко – ни за что,

– заявил представитель французского МИДа.

Сежурне также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке собственных войск в Украину. Глава МИД подчеркнул, что европейские страны должны играть открыто, поскольку Россия – враг непредсказуемый и непоследовательный. Сежурне заявил, что когда мир в Европе оказывается под угрозой и на кону стоит безопасность граждан Франции, то ограничений нет и не исключается ни один вариант.

"Европейские страны, от государств Балтии до Польши и Финляндии, полностью вносят вклад в поддержку Украины, в том числе помогая вести на местах разминирования, сотрудничая в области кибербезопасности, а также способствуя производству оружия на территории Украины", – отметил Сежурне.

Потери врага по данным Генштаба ВСУ

Генштаб ВСУ ежедневно публикует статистику по потерям врага. Так, по состоянию на 3 мая российская армия потеряла: