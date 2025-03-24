Масштабное уничтожение российской техники: украинские защитники показали, как горели вражеские танки
- Украинские защитники с РУБпАК "Феникс" успешно уничтожили значительное количество российской техники с помощью дронов.
- За несколько недель россияне потеряли 5 танков, РСЗО БМ-21 "Град", 2 САУ, 5 боевых бронированных машин и другую технику.
Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику и наносить врагу потери. Так, воины РУБпАК уничтожили немало российских танков, САУ и другой техники.
"Огненное" видео украинские защитники опубликовали в сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.
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Массовое уничтожение российской техники
Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и их технику. Так, воины РУБпАК (роты ударных беспилотных авиационных комплексов) "Феникс" показали кадры точной работы.
Так, за прошедшие три недели украинские бойцы с помощью дронов уничтожили немало вражеской техники, среди которой:
- 5 танков;
- РСЗО БМ-21 "Град";
- 2 САУ;
- 5 боевых бронированных машин;
- ЗРК "Стрела";
- пушка;
- бронетранспортер.
Как украинские защитники уничтожали российскую технику: смотрите видео
Ранее украинские защитники показали, как уничтожили оккупантов в Торецке Донецкой области. Так, бойцы Воздушных сил нанесли успешный удар по месту сосредоточения российских военных в Торецке, уничтожив личный состав, включая десантно-штурмовые группы и операторов БпЛА.
Атака разрушила укрытия захватчиков 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка, значительно снижая эффективность российских сил на Торецком направлении.