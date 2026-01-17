Укр Рус
17 января, 06:47
2

Более 1100 ликвидированных оккупантов и сотни единиц вооружения: потери России на 17 января

Дария Черныш
Основные тезисы
  • По данным Генштаба ВСУ, 16 января было ликвидировано 1 130 российских военных.
  • Общие потери России включают 1 225 590 личного состава и 11 566 танков с начала вторжения.

Россия не останавливает атаки на фронте несмотря на значительные потери среди личного состава и техники. Только за прошедшие сутки, 16 января, Силам обороны удалось ликвидировать еще 1 130 российских военных.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России на войне?

С начала полномасштабного вторжения ориентировочные потери россиян на войне составляют:

  • личного состава – около 1 225 590 (+1 130) человек;
  • танков – 11 566 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 914 (+6);
  • артиллерийских систем – 36 261 (+31);
  • РСЗО – 1 615 (+1);
  • средств ПВО – 1 278 (+1);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 108 605 (+721);
  • крылатых ракет – 4 136 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 74 601 (+115);
  • специальной техники – 4 044 (+0).

Потери России на 17 января 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

