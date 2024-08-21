Более тысячи убитых оккупантов, минус 60 артсистем и две ПВО: потери врага на 21 августа
Источник:Генштаб ВСУ
Россияне несут потери, но все же рвутся вперед. Генштаб ВСУ утром 21 августа обнародовал актуальные данные по вражеским потерям в личной силе и в технике. В частности, 1210 захватчиков убиты.
В ночь на 21 августа жители Ростовской области жаловались на атаку дронов. Власти "всё сбили", но население сообщило о крупных пожарах. Тогда местный губернатор начал удалять комментарии людей.
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Потери России в войне против Украины
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину страна-агрессор потеряла 603010 своих военных убитыми и ранеными.
Конечно же, враг потерял и десятки тысяч единиц разнообразной боевой техники. В частности:
- танков – 8522;
- боевых бронированных машин – 16542;
- артиллерийских систем – 17216;
- РСЗО – 1166;
- средств ПВО – 928;
- самолетов – 367;
- вертолетов – 328;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13902;
- крылатых ракет – 2442;
- кораблей и катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 23221;
- специальной техники – 2887.
Сколько вражеской техники ВСУ уничтожили за последние сутки
За минувшие сутки прибавилось 4 российских танка, 21 боевая бронированная машина, 60 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 38 БПЛА, 4 крылатые ракеты, 79 единиц автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами, 2 единицы спецтехники.