Значительные потери врага: россияне снова свозят грузовиками тела своих военных

Враг продолжает нести безумные потери в войне против Украины. Они настолько существенны, что приходится искать все возможные способы, чтобы их скрыть.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ от 7 августа. В ведомстве отмечают, что в морг на Херсонщине привезли сразу несколько грузовиков с ликвидированными врагами.

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Похоронили ликвидированных в Чаплинке

Итак, оккупанты привезли в Чаплинку, что на временно оккупированной части Херсонщины, два грузовика с телами российских захватчиков. Известно, что их тела были похоронены на двух локациях.

Заметим, что ежедневно враг теряет около 500 бойцов. С самого начала полномасштабного вторжения цифра потерь достигла показателя в четверть миллиона.

Уже 250 тысяч "пакетов" увезли в Россию

За прошедшие сутки нашим военным удалось отправить на тот свет 540 оккупантов. А общие потери за год полномасштабного вторжения составляют 250 240 бойцов так называемой "второй армии мира".

Кроме того, захватчики потеряли немало техники. На балансе вражеского войска стало на 4 244 танка, 8 270 боевых бронированных машин, 4 977 артиллерийских систем, 709 РСЗО, 467 средств ПВО меньше.

На балансе вражеского войска стало на 4 244 танка, 8 270 боевых бронированных машин, 4 977 артиллерийских систем, 709 РСЗО, 467 средств ПВО меньше. Кроме того, в металлолом превратили 315 самолетов, 311 вертолетов, 4 154 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 377 крылатых ракет, 18 судов, 7 451 автомобиль и автоцистерну и 735 единиц специальной техники.

Ликвидировали оккупанта с "нефартовой" фамилией

Накануне мы рассказывали, что "ряды двухсотых" пополнил еще один российский захватчик. Его ликвидировали в середине июля. И мы бы не обратили на него внимания, если бы не его фамилия.

Итак, будет складывать пирамидки вместе с Кобзоном теперь Евгений Киллер. "Задвоихсотили" его еще 15 июля. Любопытно, что на фронт он отправился в роли "мобика".

Привезли его еще осенью прошлого года. Подозреваем, практически сразу же после объявления так называемой "частичной мобилизации". У оккупанта была должность командира гранатометного отделения взвода огневой поддержки.