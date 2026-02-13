Под ударом военный аэродром и не только: ВСУ разнесли ряд объектов россиян на ВОТ
- Украинские дроны ударили по складу боеприпасов, подстанции, аэродрома и дата-центра врага на временно оккупированных территориях.
- Системные удары нарушают управление и логистику российских подразделений, снижая их боевые возможности.
Силы обороны Украины успешно ударили дронами по военным объектам российских войск. Поражены склад боеприпасов, подстанция, аэродром и дата-центр на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ.
Что известно о новых ударах по объектам россиян?
По данным СБС ВСУ, 11 февраля украинские дроны прилетели в район поселка Розовка в Запорожье. Там операторы подразделения "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадьяра" ударили по складу боеприпасов противника.
На следующий день БпЛА операторов 1-го отдельного центра СБС попали по электрической подстанции "Кирова" в оккупированном Луганске. Также успешный удар нанесли по военному аэродрому "Гвардейский" в Крыму и дата-центру в Приморске.
Кадры успешных атак на вражеские цели: смотрите видео
Системные удары по такой инфраструктуре нарушают управление и логистику подразделений, снижая способности армии России поддерживать боевые действия,
– отметили в СБС ВСУ.
Военные уточнили, что сейчас выясняются детали относительно последствий атак.
Какие потери несет Россия на войне?
Министр обороны Украины Федоров сообщил, что в декабре 2025 года российская армия имела рекордные потери – 35 тысяч ликвидированных и тяжело раненых. Он также объявил о намерении увеличить ежемесячные потери России до 50 тысяч.
По данным Генштаба ВСУ, 13 февраля украинские военные уничтожили около 800 российских военных, 41 артиллерийскую систему и 1 РСЗО.
Также известно, что Силы обороны били ракетами FP-5 "Фламинго" по одному из крупнейших арсеналов ГРАУ в России.