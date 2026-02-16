ГУР устроило "жару" врагу в Крыму: под ударом был десантный катер, РЛС и не только

Силы обороны Украины продолжают наносить потери российским войскам. На прошлой неделе спецподразделение "Призраки" ударило по стратегическим объектам врага во временно оккупированном Крыму.

Подробнее об атакованных целях рассказали в ГУР МО Украины.

Смотрите также Силы обороны ударили по оккупантам и разнесли узел связи и пункт управления БПЛА

Какие потери оккупантов в Крыму?

По данным ГУР, спецподразделение "Призраки" продолжает системно наносить удары по ВПК россиян. На этот раз украинские защитники отработали по вражеским объектам на временно оккупированном полуострове.

Только за прошедшую неделю спецподразделение ударило по зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1" и радиолокационной системе "Небо-У". Также под прицел попал десантный катер БК-16.

Уничтожение дорогостоящей российской техники и вооружения: смотрите видео

Техника, которая стоит миллионы, теперь превращается в металлолом благодаря профессиональной работе военных разведчиков,

– добавили в ГУР.

Что известно о недавних ударах по силам России?