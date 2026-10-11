"Авада Кедавра" для россиян: спецназовцы ГУР уничтожают вражескую пехоту и склады в Запорожской области

Украинские разведчики показали новые кадры уничтожения российских военных и вражеской техники на южном фронте. Бойцы методично обстреливают позиции оккупантов с помощью дронов и артиллерии.

Эксклюзивная боевая хроника демонстрирует работу спецназовцев Департамента активных действий, которые в течение двух недель вели интенсивные контактные бои на Запорожском направлении. К операциям также были привлечены операторы FPV-дронов и артиллеристы, которые существенно сократили присутствие врага, сообщает Главное управление разведки.

Что известно о потерях врага?

Под прицельный огонь украинских бойцов попала пехота российской оккупационной армии. Помимо живой силы, разведчики успешно уничтожают вражеские автомобили, мотоциклы и различное техническое оснащение. Также удалось поразить российские склады, артиллерийские установки и беспилотники. В ведомстве назвали эту операцию по ликвидации оккупантов заклинанием "Авада Кедавра".

Как уничтожали оккупантов – смотрите в видео:

Какова ситуация на других участках фронта?

Напомним, ранее мы писали, что российская армия несет огромные потери и на других направлениях. Как рассказал командир Владимир Назаренко, враг постоянно отправляет в атаку небольшие пехотные группы, которые живут совсем недолго. Оккупантов массово встречают украинские FPV-дроны, не давая им шансов на продвижение.

В то же время украинские защитники продолжают повышать эффективность боевых действий. По данным Генерального штаба ВСУ, всего за несколько дней бойцы "Азова" уничтожили более тысячи захватчиков. В целом с начала полномасштабного вторжения потери российских войск уже превысили полтора миллиона человек.