Ексклюзивна бойова хроніка демонструє роботу спецпризначенців Департаменту активних дій, які протягом двох тижнів вели інтенсивні контактні бої на Запорізькому напрямку. До операцій також залучили операторів FPV-дронів та артилеристів, які суттєво скоротили присутність ворога, повідомляє Головне управління розвідки.

Що відомо про втрати ворога?

Під прицільний вогонь українських бійців потрапила піхота російської окупаційної армії. Крім живої сили, розвідники успішно знищують ворожі автомобілі, мотоцикли та різноманітне технічне оснащення. Також вдалося вразити російські склади, артилерійські установки та безпілотники. У відомстві назвали цю операцію з ліквідації окупантів закляттям "Авада Кедавра".

Як ГУР нищили окупантів на фронті: дивіться у відео:

Яка ситуація на інших ділянках фронту?

Нагадаємо, раніше ми писали, що російська армія зазнає величезних втрат і на інших напрямках. Як розповів командир Володимир Назаренко, ворог постійно відправляє в атаки малі піхотні групи, які живуть зовсім недовго. Окупантів масово зустрічають українські FPV-дрони, не даючи їм шансів на просування.

Водночас українські захисники продовжують нарощувати ефективність бойових дій. За даними Генерального штабу ЗСУ, лише за кілька днів бійці "Азову" знешкодили понад тисячу загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ вже перевищили півтора мільйона осіб.