Потери России существенно выросли: может ли это стать проблемой для агрессора

Российская армия несет существенные потери в Украине, ведь только за несколько последних дней убиты до 4 тысяч оккупантов. Однако в России все еще проходит скрытая мобилизация.

Об этом 24 каналу сказал военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что все атаки российской армии строятся сейчас, в частности, силами мобилизованных.

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Являются ли проблемой для России большие потери на фронте

Попович отметил, что вместо убитых оккупантов на фронт прибудут новые. Ведь, несмотря на сообщения от Путина и Шойгу о приостановке в России частичной мобилизации, там продолжается скрытая. К тому же, не было самого указа главы Кремля о прекращении этой мобилизации.

Поэтому вместо этих людей прибудут другие, тем более что сейчас на полигонах у них зависло определенное количество людей – десятки тысяч. Поэтому, я думаю, они очень быстро это мясо заменят другим,

– заявил военный обозреватель.

Ведь, отметил он, для вражеской армии это не большая проблема. Конечно, в бой пойдут новые мобилизованные российские оккупанты.

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Почему в оккупантов значительные потери

Попович заявил, что россияне бросают новомобилизованных в контратаки на Сватовском направлении, пытаются контратаковать в Кременной. А попытавшись взять поселок Павловка, оккупанты там погрязли, из-за чего у них и значительные потери.

И, безусловно, у них продолжаются наступления на Бахмутском направлении, в частности Соледар там фигурировал, южные окраины города Бахмута. Наши их там откидали с большими потерями для противника,

– сказал военный обозреватель.

Он добавил, что все атаки россиян строятся сейчас, в частности, силами мобилизованных, из-за чего у противника большие потери. Дело в том, что они не готовы к наступательным действиям, ведь это сложный метод ведения войны, к которому нужно готовиться – проводить боевое согласование, тактическую подготовку, чего невозможно сделать в короткие сроки.

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