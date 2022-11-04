Про це 24 каналу сказав військовий оглядач Денис Попович. Він зауважив, що всі атаки російського війська будуються зараз, зокрема, силами мобілізованих.
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Чи є проблемою для Росії великі втрати на фронті
Попович зазначив, що замість убитих окупантів на фронт прибудуть нові. Адже попри повідомлення від Путіна і Шойгу про призупинення в Росії часткової мобілізації там триває прихована. До того ж не було самого указу глави Кремля про припинення цієї мобілізації.
Тому замість цих людей прибудуть інші, тим паче, що зараз на полігонах у них зависла певна кількість людей – десятка тисяч. Тому, я думаю, вони дуже швидко це м'ясо замінять на інше,
– заявив військовий оглядач.
Адже, зауважив він, для ворожої армії це не є великою проблемою. Звісно ж, у бій підуть нові мобілізовані російські окупанти.
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Чому в окупантів значні втрати
Попович заявив, що росіяни кидають новомобілізованих у контратаки на Сватівському напрямку, намагаються контратакувати в Кремінній. А спробувавши взяти селище Павлівка, окупанти там загрузли, через що у них і значні втрати.
І, безумовно, у них продовжуються наступи на Бахмутському напрямку, зокрема, Соледар там фігурував, південні околиці міста Бахмута. Наші їх там відкидали з великими втратами для противника,
– сказав військовий оглядач.
Він додав, що всі атаки росіян будуються зараз, зокрема, силами мобілізованих, через що у противника великі втрати. Річ у тім, що вони не готові до наступальних дій, адже це складний метод ведення війни, до якого треба готуватися – проводити бойове злагодження, тактичну підготовку, чого неможливо зробити за короткий термін.
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- На фронті ворог наступає на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Водночас у Росії готують можливі протести через мобілізацію та великі втрати на війні в Україні.
- В американському Інституті вивчення війни зазначили, що російські військові не мають значних успіхів у напрямку Вугледара та Бахмута. До того ж на Донецькому напрямку російські окупанти зазнають шалених втрат.
- Щодоби Росія втрачає до тисячі своїх військових та десятки одиниць різної техніки. Станом на 4 листопада ЗСУ ліквідували вже 74 840 окупантів.