Полезно и красиво: по Киеву ездит автомобиль, информирующий о потерях оккупантов
Россия продолжает нести безумные потери в войне против Украины. И чтобы украинцы получали актуальную статистику, по Киеву разъезжает автомобиль.
Ее заметили очевидцы, передает 24 Канал. Особенность этой машины заключается в табло, на котором можно увидеть цифры со свежими цифрами потерь врага.
Читайте также ВСУ нужны тысячи автомобилей: сколько они стоят, где их купить и какие лучше всего подходят
Не потерями едиными
Начнем с самого автомобиля. Распознать машину, информирующую о потерях врага, достаточно просто. Это красный Mustang. Сзади от других моделей он отличается экранчиком. На него и выводятся как бодрящие слова, так и цифры.
На авто появляется статистика потерь врага: смотрите видео
Так, на табло высвечиваются лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" Но это еще не всё. Можно также увидеть слова HIMARS, ATACMS, F-16. Украинцам они поднимают настроение. А вот россиян, напоминаем, вгоняют в истерику. Ну и собственно появляются цифры с потерями.
Видел этот автомобиль, когда на его табло высвечивалась цифра 123 860, то было в январе. Теперь на багажнике высвечивается цифра 158 тысяч. То есть водитель регулярно обновляет данные о потерях россиян,
– рассказал журналистам ТСН таксист из Киева Виктор.
Отметим, что на 11 марта статистика свидетельствовала о 158 тысячах ликвидированных врагов. То есть видео, выложенное в сеть, свеженькое. А мы пока вспомним, какие потери понес враг с начала полномасштабного вторжения.
Скоро будет 160 тысяч "пакетов"
- С начала полномасштабного вторжения наши защитники и защитницы уничтожили 159 800 российских бойцов. А за минувшие сутки на "концерт Кобзона" удалось отправить 710 захватчиков.
- Также войско врага потеряло немало своей техники. В металлолом уже превратили 3 474 танка, 6 774 боевых бронированных машин, 2 503 артиллерийские системы, 493 РСЗО, 259 средств ПВО.
- А еще на балансе "второй армии мира" на 304 самолета, 289 вертолетов, 2 109 БпЛА оперативно-тактического уровня, 907 крылатых ракет, 18 судов, 5 354 автомобиля и автоцистерны и 251 единицу спецтехники меньше.
- В этом материале вы можете узнать, как удалось нашим военным разгромить россиян под Угледаром. Заметим, что на вооружении у врага там были и танки, и "Солнцепеки", и вертолеты.