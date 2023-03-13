Полезно и красиво: по Киеву ездит автомобиль, информирующий о потерях оккупантов

Россия продолжает нести безумные потери в войне против Украины. И чтобы украинцы получали актуальную статистику, по Киеву разъезжает автомобиль.

Ее заметили очевидцы, передает 24 Канал. Особенность этой машины заключается в табло, на котором можно увидеть цифры со свежими цифрами потерь врага.

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Не потерями едиными

Начнем с самого автомобиля. Распознать машину, информирующую о потерях врага, достаточно просто. Это красный Mustang. Сзади от других моделей он отличается экранчиком. На него и выводятся как бодрящие слова, так и цифры.

На авто появляется статистика потерь врага: смотрите видео

Так, на табло высвечиваются лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" Но это еще не всё. Можно также увидеть слова HIMARS, ATACMS, F-16. Украинцам они поднимают настроение. А вот россиян, напоминаем, вгоняют в истерику. Ну и собственно появляются цифры с потерями.

Видел этот автомобиль, когда на его табло высвечивалась цифра 123 860, то было в январе. Теперь на багажнике высвечивается цифра 158 тысяч. То есть водитель регулярно обновляет данные о потерях россиян,

– рассказал журналистам ТСН таксист из Киева Виктор.

Отметим, что на 11 марта статистика свидетельствовала о 158 тысячах ликвидированных врагов. То есть видео, выложенное в сеть, свеженькое. А мы пока вспомним, какие потери понес враг с начала полномасштабного вторжения.

Скоро будет 160 тысяч "пакетов"