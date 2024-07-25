Потери России в войне против Украины: Шольц назвал цифру

Россия до сих пор не отказалась от своих захватнических целей в Украине. Олаф Шольц рассказал, что Владимир Путин отправил уже сотни тысяч российских военных на верную смерть.

Немецкие власти также отметили, что ежедневно потери российских войск увеличиваются на тысячу. Напомним, что вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что потери России в войне втрое превышают украинские.

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Сколько бойцов потеряла Россия по данным Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду, 24 июля, заявил, что в войне против Украины погибли или ранены 350 тысяч российских оккупантов.

По нашим данным – хотя точные цифры неизвестны – 350 000 российских солдат или погибли, или получили тяжелые ранения. И каждый день это число растет на тысячу и более,

– сказал он.

Об этом Шольц заявил во время гражданского диалога в немецком Саарбрюкене. Канцлер также отметил,, что российский диктатор для захвата новых территорий убивает не только мирное население Украины, но и отправляет на верную смерть сотни тысяч российских военных.

К слову, только за минувшие сутки, 24 июля, российские войска потеряли 1230 бойцов личного состава. По информации Генштаба ВСУ, общие потери России составляют более 571 тысячи военных.