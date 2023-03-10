Посреди банок и мусора: оккупанты не церемонятся с "двухсотыми", хороня их на свалках
Источник:"Радио Свобода"
Россияне продолжают нести безумные потери в войне против Украины. Причем ликвидированных они не спешат убирать с поля боя, чтобы их потом похоронили в России.
Вместо этого они обустраивают мусорники-могилы, в которые бросают тела пополнивших статистику потерь врага. Так, удалось обнаружить еще нескольких уничтоженных на Донетчине оккупантов.
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Тело прямо посреди свалки
Банки российские, свалка и тело погребены в мусорнике. Скорее всего, российский военнослужащий, поскольку только начали обследовать и нашли разгрузку или бронежилет российского образца. Именно их камуфляж "лягушка",
– говорят эксперты.
Собственно, занимается выявлением таких хаотических захоронений российских военных Ассоциация исследователей военно-патриотического наследия "Плацдарм". Ей и удалось обнаружить остатки тел двух бойцов страны-агрессора. Их планируют впоследствии обменять на павших украинских защитников.
Работает поисковый отряд в лесу недалеко от Мазановки, что в Краматорском районе. Там и находились российские позиции, пока врага не выбили ВСУ.
Заметим, что в течение весны и лета 2022 года на этой территории велись ожесточенные бои. За определенный период участок даже был под российской оккупацией. Но выйти на окраины Славянская тогда захватчикам не удалось. В то же время эксперты продолжают находить "сюрпризы" там, где еще больше полугода назад ступала нога врага.
Потери России растут
- За минувшие сутки ВСУ уничтожили 870 российских захватчиков. Общие потери врага составляют 156 990 бойцов. Заметим, что эти примерные цифры и реальные потери могут быть колоссальными. Следует понимать, что точно сосчитать ликвидированных оккупантов в зонах ведения боевых действий невозможно.
- С начала полномасштабного вторжения в металлолом удалось превратить 3 448 танков, 6 742 боевых бронированных машин, 2 475 артиллерийских систем, 491 РСЗО, 256 средств ПВО.
- А еще на балансе вражеской армии стало на 304 самолета, 289 вертолетов, 2 107 БпЛА оперативно-тактического уровня, 907 крылатых ракет, 18 судов, 5 337 автомобилей и автоцистерн и 240 единиц спецтехники меньше.