Посреди банок и мусора: оккупанты не церемонятся с "двухсотыми", хороня их на свалках

Россияне продолжают нести безумные потери в войне против Украины. Причем ликвидированных они не спешат убирать с поля боя, чтобы их потом похоронили в России.

Вместо этого они обустраивают мусорники-могилы, в которые бросают тела пополнивших статистику потерь врага. Так, удалось обнаружить еще нескольких уничтоженных на Донетчине оккупантов.

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Тело прямо посреди свалки

Банки российские, свалка и тело погребены в мусорнике. Скорее всего, российский военнослужащий, поскольку только начали обследовать и нашли разгрузку или бронежилет российского образца. Именно их камуфляж "лягушка",

– говорят эксперты.

Собственно, занимается выявлением таких хаотических захоронений российских военных Ассоциация исследователей военно-патриотического наследия "Плацдарм". Ей и удалось обнаружить остатки тел двух бойцов страны-агрессора. Их планируют впоследствии обменять на павших украинских защитников.

Работает поисковый отряд в лесу недалеко от Мазановки, что в Краматорском районе. Там и находились российские позиции, пока врага не выбили ВСУ.

Заметим, что в течение весны и лета 2022 года на этой территории велись ожесточенные бои. За определенный период участок даже был под российской оккупацией. Но выйти на окраины Славянская тогда захватчикам не удалось. В то же время эксперты продолжают находить "сюрпризы" там, где еще больше полугода назад ступала нога врага.

Потери России растут