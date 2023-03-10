Натомість вони облаштовують смітники-могили, в які кидають тіла тих, хто поповнив статистику втрат ворога. Так, вдалося виявити ще кількох знищених на Донеччині окупантів.
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Тіло просто посеред звалища
Банки російські, смітник і тіло поховане у смітнику. Скоріше за все російський військовослужбовець, оскільки щойно почали обстежувати і знайшли розгрузку або бронежилет російського зразка. Саме їхній камуфляж "жаба",
– кажуть експерти.
Власне, займається виявленням таких хаотичних поховань російських військових Асоціація дослідників військово-патріотичної спадщини "Плацдарм". Їй і вдалося виявити рештки тіл двох бійців країни-агресорки. Їх планують згодом обміняти на полеглих українських захисників.
Працює пошуковий загін у лісі неподалік Мазанівки, що у Краматорському районі. Там і були розташовані російські позиції, поки ворога не вибили ЗСУ.
Зауважимо, що упродовж весни та літа 2022 року на цій території велися запеклі бої. Упродовж певного періоду ділянка навіть була під російською окупацією. Але вийти на околиці Слов'янська тоді загарбникам не вдалося. Водночас експерти продовжують знаходити "сюрпризи" там, де ще понад пів року тому ступала нога ворога.
Втрати Росії ростуть
- За минулу добу ЗСУ знищили 870 російських загарбників. Загальні втрати ворога становлять 156 990 бійців. Зауважимо, що це приблизні цифри і реальні втрати можуть бути колосальними. Слід розуміти, що точно порахувати ліквідованих окупантів у зонах ведення бойових дій неможливо.
- Від початку повномасштабного вторгнення на брухт вдалося перетворити 3 448 танків, 6 742 бойових броньованих машин, 2 475 артилерійських систем, 491 РСЗВ, 256 засобів ППО.
- А ще на балансі ворожого війська стало на 304 літаки, 289 гелікоптерів, 2 107 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 907 крилатих ракет, 18 суден, 5 337 автомобілів і автоцистерн та 240 одиниць спецтехніки менше.