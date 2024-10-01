Новый генсек НАТО Марк Рютте назвал потери российской армии в войне с Украиной

Ситуация на поле боя остается сложной. За незначительные успехи на отдельных участках фронта враг платит слишком высокую цену. Каждый день количество ликвидированных достигает около тысячи солдат.

Об этом заявил новый генсек НАТО Марк Рютте во время своей первой пресс-конференции на новой должности сегодня, 1 октября. Он заявил, что с начала полномасштабной войны потери России среди личного состава убитыми и ранеными составляют около 500 тысяч.

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Рютте рассказал о потерях России в войне

Бесспорно Украина ведет эту войну самообороны. Я абсолютно поражен тем, как много делает Украина. Они показали свою смелость, свой творческий подход, они отодвигают российские силы,

– подчеркнул новый генсек Альянса.

По его словам, по состоянию на сегодня ситуация на фронте остается сложной. С одной стороны Вооруженные Силы Украины заняли часть Курской области, но с другой – российские захватчики достигли определенного прогресса на поле боя. Однако они заплатили за это высокую цену.

"Цифры мы также имеем. Российские потери – 1 тысяча убитых или раненых солдат в день. Это означает, что примерно 500 тысяч были убиты или ранены. Это существенно важно для продолжения российской войны", – отметил Рютте.

Чиновник также анонсировал увеличение помощи нашему государству "на миллиарды". Так, уже в октябре 2024 года западные лидеры встретятся в формате "Рамштайн", чтобы обсудить насущные потребности Киева и скоординировать поддержку в дальнейшем.