Еще более 600 российских женщин получат по "пирамидке Кобзона": потери врага на 18 сентября

Российское войско в войне против Украины продолжает нести колоссальные потери. Только за минувшие сутки удалось уничтожить десятки единиц техники, а также около 620 оккупантов.

Обратим внимание, что еще больше поражает статистика потерь с самого начала полномасштабного вторжения. За более чем полтора года великой войны на тот свет отправили 272 940 российских захватчиков. Причем реальная цифра может быть значительно больше, ведь точно подсчитать ликвидированных врагов в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

Что касается техники, то тоже немало единиц превратили в металлолом. У врага стало на тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем и БПЛА оперативно-тактического уровня меньше. Кроме того, на балансе так называемой "второй армии мира" уже не досчитаются несколько сотен самолетов и вертолетов. Самой дорогой потерей врага стал крейсер "Москва", лежащий на дне Черного моря.

Пройдемся подробнее по потерям врага в технике:

танков – 4 623;

боевых бронированных машин – 8 834;

артиллерийских систем – 6 027;

РСЗО – 776;

средств ПВО – 525;

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 769;

крылатых ракет – 1 462;

кораблей и катера – 20;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 8 571;

специальной техники – 901.



Актуальные потери врага по состоянию на 18 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратим внимание на утреннюю сводку Генштаба ВСУ. В ней отметили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам скопления живой силы, вооружения и техники врага.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили 2 района скопления личного состава, оружия и техники. А еще 2 зенитно-ракетных комплекса, 11 артиллерийских средств, 3 склада боеприпасов и станцию РЭБ оккупантов.