Еще почти 500 оккупантов больше не смогут воевать: потери врага на 21 сентября

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за прошедшие сутки наши военные отправили на тот свет 490 оккупантов.

Обратим внимание на то, что с начала полномасштабного вторжения российское войско понесло бешеные потери как в живой силе, так и в технике. За более чем полтора года войны наши военные ликвидировали 274 470 захватчиков. Реальная цифра может быть значительно больше, ведь подсчитать точные потери в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

танков – 4 638;

боевых бронированных машин – 8 883;

артиллерийских систем – 6 137;

РСЗО – 781;

средств ПВО – 528;

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 850;

крылатых ракет – 1 479;

кораблей и катеров – 20;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 8 670;

специальной техники – 911.



Актуальные потери врага по состоянию на 21 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

За минувшие сутки в металлолом превратили еще 3 танка, 15 боевых бронированных машин, 41 артиллерийскую систему, 2 РСЗО и 2 средства ПВО. Также у российских военных стало еще на 29 БПЛА оперативно-тактического уровня, 37 автомобилей и автоцистерн и 5 единиц спецтехники меньше.

Обратим внимание также на утреннее возведение Генштаба ВСУ. В нем сообщили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники врага. Еще 5 пришлись на зенитно-ракетные комплексы оккупантов.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили 1 район скопления личного состава, оружия и техники, 11 артиллерийских средств, ЗРК "Стрела-10", а также станцию РЭС российских захватчиков.