Население России сократилось на 200 тысяч: колоссальные потери врага по состоянию на 17 мая

17 мая 2023, 07:53
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия в войне против Украины продолжает нести колоссальные потери. Так, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор осталась без 200 590 своих солдат.

А за минувшие сутки наши защитники и защитницы отправили на тот свет 610 бойцов так называемой "второй армии мира". Заметим, что это приблизительная цифра, ведь точно подсчитать потери врага в зонах активных боевых действий крайне сложно.

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Потери врага в технике

Также россияне потеряли немало техники в войне, развязанной против Украины. В металлолом наши военные превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем. Также у захватчиков стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. А главной потерей в технике остается крейсер "Москва", который продолжает лежать на дне Черного моря. 

  • Танцев – 3 771;
  • боевых бронированных машин – 7365;
  • артиллерийских систем – 3 166;
  • РСЗО – 562;
  • средства ПВО – 318;
  • самолетов – 308;
  • вертолетов – 294;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 2748;
  • крылатые ракеты – 982;
  • корабли /катера – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6067;
  • специальная техника – 417.


Актуальные потери врага по состоянию на 17 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Боевые столкновения не утихают

Да, враг терпит колоссальные потери. Но это не останавливает россиян на пути к достижению влажной мечты Владимира Путина. Напомним, что он хочет выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

В утренней сводке Генштаба ВСУ отметили, что оккупанты основные усилия сосредотачивают на четырех направлениях. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, а также Марьинском. В этих направлениях за минувшие сутки зафиксировали 55 боевых столкновений.

Эпицентром боевых действий остаются два города – Бахмут и Марьинка. Их враг щедро поливает артиллерийским огнем, превращая в руины даже то, что уже уничтожено.

Автор: Назарій Лазур