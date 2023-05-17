Население России сократилось на 200 тысяч: колоссальные потери врага по состоянию на 17 мая

Россия в войне против Украины продолжает нести колоссальные потери. Так, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор осталась без 200 590 своих солдат.

А за минувшие сутки наши защитники и защитницы отправили на тот свет 610 бойцов так называемой "второй армии мира". Заметим, что это приблизительная цифра, ведь точно подсчитать потери врага в зонах активных боевых действий крайне сложно.

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Потери врага в технике

Также россияне потеряли немало техники в войне, развязанной против Украины. В металлолом наши военные превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем. Также у захватчиков стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. А главной потерей в технике остается крейсер "Москва", который продолжает лежать на дне Черного моря.

Танцев – 3 771;

боевых бронированных машин – 7365;

артиллерийских систем – 3 166;

РСЗО – 562;

средства ПВО – 318;

самолетов – 308;

вертолетов – 294;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2748;

крылатые ракеты – 982;

корабли /катера – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6067;

специальная техника – 417.



Актуальные потери врага по состоянию на 17 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Боевые столкновения не утихают

Да, враг терпит колоссальные потери. Но это не останавливает россиян на пути к достижению влажной мечты Владимира Путина. Напомним, что он хочет выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

В утренней сводке Генштаба ВСУ отметили, что оккупанты основные усилия сосредотачивают на четырех направлениях. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, а также Марьинском. В этих направлениях за минувшие сутки зафиксировали 55 боевых столкновений.

Эпицентром боевых действий остаются два города – Бахмут и Марьинка. Их враг щедро поливает артиллерийским огнем, превращая в руины даже то, что уже уничтожено.