ВСУ уничтожили подлодку и много другой техники оккупантов: потери врага на 14 сентября
Источник:Генштаб ВСУ
Россия уже потеряла в войне против Украины более 270 тысяч бойцов. Но на этом страна-агрессор не останавливается, отправляя на верную смерть все больше своих граждан.
Только за минувшие сутки наши военные ликвидированных 620 российских захватчиков. А с начала полномасштабного вторжения количество "отминусованых" врагов – 270 970. Обратим внимание, что реальная цифра может быть значительно больше. Связано это с тем, что подсчитать утраты в зонах ведения активных боевых действий очень трудно.
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Потери врага в технике
Заметим, что за полтора года полномасштабного вторжения наши военные также уничтожили немало техники врага. В металлолом уже превратили тысячи танков, бронированных боевых машин, артиллерийских систем, автомобилей и автоцистерн, а также БПЛА оперативно-тактического назначения. Кроме того, у россиян стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. Все еще самой дорогой потерей врага стал крейсер "Москва", продолжающий лежать на дне Черного моря.
- танков – 4 599;
- боевых бронированных машин – 8 810;
- артиллерийских систем – 5 944;
- РСЗО – 769;
- средств ПВО – 315;
- самолетов – 315;
- вертолетов – 316;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 697;
- крылатых ракет – 1 455;
- кораблей и катеров – 20;
- подводных кораблей – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 458;
- специальной техники – 889.
Актуальные потери врага по состоянию на 14 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ
В утренней сводке Генштаба ВСУ от 14 сентября рассказали, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам скопления живой силы, вооружения и техники. А еще 2 удара были по зенитно-ракетным комплексам.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поразили 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения живой силы и военной техники. Также удары были по 15 артиллерийским средствам, 2 складам боеприпасов и станции РЭБ оккупантов.