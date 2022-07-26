Фестиваль похоронок: куда в россии возвращается больше всего пакетов из Украины

По состоянию на 26 июля группа "Информационное сопротивление" зафиксировала имена 5 001 российского оккупанта, которого в самой россии публично похоронили или официально признали уничтоженным.

Яркие цифры

Отмечаю – это только то, что видно по открытым российским источникам и четко привязано к региону. Коллеги насчитали еще около 70 человек, которых в россии официально признали уничтоженными, но есть вопросы с местом похорон.

Интересное путин очень хочет прекращения огня, перемирия и переговоров

Похоронки официально зафиксированы в 2 572 населенных пунктах. В частности, сегодня губернатор сахалинской области валерий лимаренко сообщил о "гибели во время "специальной военной операции" сразу 12 бойцов росгвардии из региона.

Это одно из самых больших (если не самое большое) одномоментное официальное (!) признание потерь в регионах с 24 февраля. Обычно признают 1 – 5 раз. Более того, через некоторое время сообщения удаляют.

Всего из сахалина и курильских островов уже уничтожены 47 человек. Как чисто технически им могли угрожать бендеровцы и фашисты – загадка.

Учитывая 1) "без вести пропавших" и 2) похороненных непублично (соотношение в регионах отличается в разы, тайно хоронят в 3 – 7 раз больше, чем открыто), даже по самым скромным подсчетам безвозвратные потери российских войск составляют 25 000 человек.

Если добавить к этому жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и разного рода наемников (их просто не считают), можно прикинуть количество людей, которых погубил путин с той стороны.

Важное кремль пытался скрыть грандиозный проигрыш, но показал отчаяние

Области-рекордсмены

Лидируют по количеству официально признанных трупов:

республика дагестан – 251;

бурятия – 215;

краснодарский край – 179;

башкортостан – 165;

волгоградская область – 155;

чечня – 131;

забайкалье – 126;

оренбургская область – 128;

челябинская область – 117;

ростовская область – 110;

северная осетия – 113;

саратовская область – 106;

алтайский край – 105;

пермский край – 105;

татарстан – 103;

свердловская область – 103.

Для сравнения:

москва – 15;

санкт-петербург – 34;

Севастополь – 50.

Есть несколько городов, которые балансируют около отметки 50 – улан-удэ, кострома, рязань, волгоград, псков… Итого: уже 16 регионов признали более 100 убитых, но москва по-прежнему практически не воюет.

Собирать резервы кремля все сложнее. Поэтому чаще всего звучат сигналы о наемниках из Центральной Азии. Наверное, постараются рекрутировать белорусов.

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