Фестиваль похоронок: куда в россии возвращается больше всего пакетов из Украины
Источник:фейсбук Алексея Копытько
По состоянию на 26 июля группа "Информационное сопротивление" зафиксировала имена 5 001 российского оккупанта, которого в самой россии публично похоронили или официально признали уничтоженным.
Яркие цифры
Отмечаю – это только то, что видно по открытым российским источникам и четко привязано к региону. Коллеги насчитали еще около 70 человек, которых в россии официально признали уничтоженными, но есть вопросы с местом похорон.
Интересное путин очень хочет прекращения огня, перемирия и переговоров
Похоронки официально зафиксированы в 2 572 населенных пунктах. В частности, сегодня губернатор сахалинской области валерий лимаренко сообщил о "гибели во время "специальной военной операции" сразу 12 бойцов росгвардии из региона.
Это одно из самых больших (если не самое большое) одномоментное официальное (!) признание потерь в регионах с 24 февраля. Обычно признают 1 – 5 раз. Более того, через некоторое время сообщения удаляют.
Всего из сахалина и курильских островов уже уничтожены 47 человек. Как чисто технически им могли угрожать бендеровцы и фашисты – загадка.Учитывая 1) "без вести пропавших" и 2) похороненных непублично (соотношение в регионах отличается в разы, тайно хоронят в 3 – 7 раз больше, чем открыто), даже по самым скромным подсчетам безвозвратные потери российских войск составляют 25 000 человек.
Если добавить к этому жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и разного рода наемников (их просто не считают), можно прикинуть количество людей, которых погубил путин с той стороны.
Важное кремль пытался скрыть грандиозный проигрыш, но показал отчаяние
Области-рекордсмены
Лидируют по количеству официально признанных трупов:
- республика дагестан – 251;
- бурятия – 215;
- краснодарский край – 179;
- башкортостан – 165;
- волгоградская область – 155;
- чечня – 131;
- забайкалье – 126;
- оренбургская область – 128;
- челябинская область – 117;
- ростовская область – 110;
- северная осетия – 113;
- саратовская область – 106;
- алтайский край – 105;
- пермский край – 105;
- татарстан – 103;
- свердловская область – 103.
Для сравнения:
- москва – 15;
- санкт-петербург – 34;
- Севастополь – 50.
Есть несколько городов, которые балансируют около отметки 50 – улан-удэ, кострома, рязань, волгоград, псков… Итого: уже 16 регионов признали более 100 убитых, но москва по-прежнему практически не воюет.
Собирать резервы кремля все сложнее. Поэтому чаще всего звучат сигналы о наемниках из Центральной Азии. Наверное, постараются рекрутировать белорусов.
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