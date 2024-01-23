Россия жертвует 400 солдатами ради 1 квадратного километра украинской земли, – Умеров

Сегодня, 23 января, в онлайн-формате состоялось 18-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Рустем Умеров во время своего выступления в рамках встречи заявил, что Россия отправила насмерть тысячи солдат.

В то же время Умеров наметил, что нужно украинской армии для прорыва. Он отметил важность обеспечение наших военных всем необходимым.

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Рустем Умеров высказался об отношении России к своим военным

Глава Минобороны рассказал, что в течение почти двух месяцев российские захватчики в попытках продвинуться в Украине потеряли огромное количество военных.

Они жертвуют в среднем 400 солдатами в обмен на квадратный километр земли. С момента нашей последней встречи Россия потеряла более 54 тысяч солдат. Однако враг имеет неограниченный мобилизационный ресурс,

– заявил Умеров.

Он также прокомментировал стратегические результаты враждебных наступлений. В частности, чиновник рассказал о ситуации в Бахмуте и Марьинке.

Вряд ли можно считать достижением того, что огромная военная промышленность России, вся армия агрессора круглогодично захватывала руины двух городов – Бахмута и Марьинки,

– подчеркнул министр.

Умеров отметил, что противник не прекращает наступательные действия по всей линии фронта и по всей Украине. По его словам, противник использовал в шесть раз больше артиллерийских снарядов, чем украинские силы.

Несмотря на свои ресурсы и преимущество в производстве оружия, Россия не приблизилась к своим стратегическим целям. Вся российская военная машина работает вовсю, чтобы атаковать маленькие украинские села.

Глава Минобороны добавил, что при этом даже при шестикратном артиллерийском преимуществе россияне не смогли достичь "хоть какого-то существенного результата". Он отметил, что ситуация на поле боя могла бы быть совсем другой, если бы пропорции были одинаковыми.

Поэтому, как отметил министр, Украине крайне важна постоянная поддержка партнеров и увеличение пакетов военной помощи.

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