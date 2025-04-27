Юг для оккупантов горит: ВСУ нанесли авиаудары по россиянам на Запорожье

Украинские защитники продолжают наносить оккупантам потери. Так, ВСУ нанесли точные авиаудары по позициям россиян во временно оккупированной Запорожской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга.

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ВСУ уничтожают оккупантов в Запорожье

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов на Юге. Так, ВСУ нанесли серии точных ударов на южном направлении по артиллерии, штурмовой группе российских спецназовцев и складу боеприпасов оккупантов.

В частности, украинские военные с помощью дронов поразили российскую пехоту и технику, а также с МиГ-29 нанесли авиаудары по врагу. В частности, в окрестностях села Победное Запорожской области попаданием авиабомбы ВСУ уничтожили дальнобойную прицепную 152-мм пушку 2А36 "Гиацинт-Б". Также во время этого удара украинские защитники поразили полевое укрепление, в котором прятались оккупанты.

Также ВСУ нанесли авиаудары по месту скопления штурмовых групп из состава 22-й отдельной бригады специального назначения. На опубликованном видео можно увидеть, как сначала оккупанты заходят в уже разрушенное здание, а после – украинская авиация нанесла успешный авиаудар.

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К слову, ранее бойцы ССО уничтожили целую группу морпехов российской 810 бригады. Кроме того, в течение 8 месяцев операции Россия потеряла 62,4 тысячи человек, включая 25,2 тысячи убитыми и 36,2 тысячи ранеными.