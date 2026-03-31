ПВО врага ослабевает: дроны защитников "подожгли" ЗРК "Тор" на ходу
Российская противовоздушная оборона на оккупированных территориях продолжает ослабевать. Украинские военные повредили вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор" на Луганщине.
Об операции сообщили в Силах беспилотных систем ВСУ.
Что известно об ударе по ЗРК "Тор"
В СБС рассказали, что попасть в российский ЗРК "Тор" – задача не из легких, а поразить его на ходу – совсем другой уровень сложности.
Однако это удалось операторам дронов 9-й отдельной бригады СБС ВСУ. Действовали бойцы во взаимодействии с Центром глубинных поражений. Они успешно попали в зенитный ракетный комплекс врага на Луганщине.
Военные уточнили, что в результате удара "Тор" был поврежден, а у российской армии продолжает ослабевать ПВО.
Какие потери России на войне?
В ГУР отметили, что Россия теряет до 40 тысяч оккупантов ежемесячно. Это примерно равно количеству новых контрактников и добровольцев. В то же время россияне пока не готовятся к полноценной мобилизации.
Украинские защитники сорвали попытку оккупантов установить их триколор в Кившаровке в Харьковской области. По данным 43-й ОМБр, в населенном пункте четырех захватчиков ликвидировали, а еще шестеро попали в плен.
Ранее дроны ВСУ ударили по базе вражеской РСЗО в Крыму. Благодаря действиям СБС было уничтожено три установки "Смерч" и транспортно-заряжающую машину. Отдельно поражены топливные цистерны в Луганской области.