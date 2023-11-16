От 300 до 400 тысяч бойцов: на Западе оценили потери русских войск в Украине

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. По оценкам Запада, потери врага могут насчитывать 300 – 400 тысяч бойцов.

Соответствующую цифру озвучили западные чиновники на брифинге. Они заявили, что потери врага в войне против Украины составляют от 300 до 400 тысяч убитыми и ранеными.

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Сотни окупантов ликвидируют возле Авдеевки

Отмечают также, что в самых ожесточенных боях под Авдеевкой русские захватчики теряют от 500 до 1000 своих бойцов в день.

В то же время, чиновники, которые общались с журналистами на условиях анонимности, рассказали о контрнаступлении на Запорожском направлении. Они отметили, что оно, по сути, завершилось, хотя сообщают, что "три бригады" переправились через Днепр возле Херсона.

Ни одна из сторон не способна провести решающую операцию на суше,

– сказал один из чиновников.

Как отмечают журналисты, "затяжной конфликт", в котором долгосрочная военная помощь США и Европы будет иметь решающее значение, будет продолжаться.

В The Guardian пишут, что значительные силы – три бригады – заняли позицию за Днепром. И их русским захватчикам не удается вытеснить. Причем, враг не понимает, как столько украинской бронетехники удалось переправить через реку.

В то же время в издании отмечают, что, несмотря на успех в форсировании реки, официальные лица говорят, что нам удастся достигать только постепенного прогресса. В формате "по одному селу за раз", как это было к югу от Орехова и Великой Новоселки.

А теперь вернемся к потерям врага, которые озвучивает Генштаб ВСУ. В нем говорится, что оккупанты уже не досчитаются более 300 тысяч своих бойцов.

Потери россиян безумно растут