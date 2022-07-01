Летчики на Юге нанесли сокрушительный удар по оккупантам: 35 погибших, утраченные танки и броня

На Юге украинские летчики атаковали оккупантов. Силы ВСУ уничтожили несколько десятков врагов и около десятка единиц вражеской техники.

Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг". Там рассказали против ситуации в регионе 30 июня.

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Враги понесли потери на Юге

Оперативное командование сообщило, что на Юге российские оккупанты ведут боевые действия с оборонительных позиций. Враги используют тактику дистанционных огневых поражений.

На Херсонщине в пределах Белозерской общины нашими авиаторами нанесен парный вертолетный удар по скоплению живой силы и военной техники врага,

– сообщили в ОК "Юг".

Там также рассказали, какие потери понесли российские оккупанты в результате атак ВСУ. В частности, Россия потеряла:

35 единиц личного состава;

2 модернизированных танка Т-72Б3;

4 единицы другой бронированной техники.

Россияне понесли потери на Змеином

Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, оккупанты уничтожали военную технику, документацию и имущество. Предположительно осуществлено минирование местности, причала и окрестных вод у острова,

– объяснило командование.

Там также добавили уточненные данные о последствиях наших ракетно-артиллерийских ударов. Враг потерял:

зенитно-ракетный комплекс "Тор";

один из маломерных катеров, прицеп, содержащий дизель-генератор;

радиолокационную станцию;

полевой склад боеприпасов.

Более того, оккупанты самостоятельно при отступлении со Змеиного взорвали транспортно-зарядную машину в ЗРК "Тор", реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г" и над морем потеряли вертолет.

Кратко о потерях врага

С начала полномасштабной войны на территории Украины Россия уже потеряла 35 600 единиц личного состава. Также 1 573 танка, 217 самолетов, 185 вертолетов и много другой техники.

30 июня оперативное командование "Север" рассказало, что беспилотник "Валькирия" в очередной раз помог уничтожить оккупантов. Его запустили в состав вражеских боеприпасов и уничтожили.

Командир подразделения 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ рассказал о потерях врага, когда его подразделение обороняло Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Тогда на один из взводных опорных пунктов вышло около 60-70 кадыровцев подразделения "Ахмат". Затем наше аэромобильно-десантное отделение зашло во фланг наемников и нанесло им значительные потери. Кадыровцы были вынуждены отступать, а точнее убегать.

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