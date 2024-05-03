Потери врага в Донецкой области: наши воины уничтожили 42 единицы бронетехники на небольшом участке земли
Россия уже третий год ведет против Украины преступную полномасштабную войну. Враг несет на поле боя колоссальные потери, однако это не заставляет его прекратить войну.
Потери личного состава в России давно пересекли черту 400 тысяч. Кроме этого, на небольшом участке украинской земли россияне потеряли 42 единицы бронетехники.
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Россияне устроили жертвоприношение
Технику в Донецкой области уничтожили бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады и отдельной президентской бригады и 762-й бригады Государственной специальной службы транспорта.
Среди уничтоженной техники есть танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и гусеничные тягачи.
Весенняя жатва смерти. Маленький клочок земли возле одного из донецких сел стал ареной жестких боев с российскими оккупантами. Кажется, последние недели путинские генералы устроили масштабное жертвоприношение своим адским богам, бросая на погибель новые силы и технику,
– говорится в сообщении.
Там также отметили, что результатом этого стали десятки сожженных российских танков и бронемашин и усеянный остатками захватчиков украинский чернозем.
Россия потеряла технику: смотрите видео
Ситуация на фронте
- За прошедшие сутки произошло 134 боевых столкновения. В общем, враг нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 116 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. На Купянском направлении Вооруженные Силы Украины отбили 12 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.
- На Лиманском направлении враг 15 раз атаковал позиции наших защитников в районах Грековки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.
- На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 22 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Роздоловка, Выемка, Спорное, Новое, Клищеевка и Ивановское Донецкой области.