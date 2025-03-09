Артиллеристы из 44 бригады поразили скопление россиян и их техники на Запорожье: эффектные кадры

Несмотря на тяжелую ситуацию на фронте ВСУ продолжают мужественно сдерживать натиск врага и наносить ему большие потери. Очередную кучку захватчиков отправили на тот свет артиллеристы из 44-й бригады имени гетмана Даниила Апостола.

За последние сутки Силы обороны уничтожили еще 1180 оккупантов и 416 единиц российской техники и вооружения. В целом за более чем 3 года войны страна-агрессор потеряла более 885 тысяч бойцов, передает 24 Канал.

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Защитники устроили ад для врага в Запорожье

Артиллеристы из 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола на Запорожском направлении поразили скопление живой силы и техники врага, уничтожили полевой склад боеприпасов и вражескую пушку 2А-65 "Мста-Б".

Наши воины нанесли точный удар по вражеской артиллерии и полевому складу боеприпасов. Очередной очаг зла превратился в кучу пепла. Продолжаем работать на результат!,

– прокомментировали успех в бригаде.

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