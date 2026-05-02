ВСУ разнесли элитные самолеты, которые Путин прятал в Челябинске: как это удалось и сколько еще осталось

Украинские военные уничтожили по меньшей мере четыре истребителя на аэродроме "Шагол" в Челябинске, что почти в 2 тысячах километров от границы с Украиной. Кроме того, на вражеской территории во время дозаправки беспилотники поймали два вертолета.

Украинские беспилотники почти свободно "разгуливают" по вражеской территории, уничтожая стратегическую и тактическую авиацию. Специально для 24 Канала эксперты рассказали, с какими проблемами столкнулись россияне, сколько самолетов у них осталось и могут ли они спрятать остальные.

Как удалось поразить самолеты так далеко?

1 мая Генштаб сообщил о поражении аэродрома "Шагол" в Челябинске, что в 1700 километрах от российско-украинской границы. Известно, что на аэродроме повреждены по меньшей мере четыре российских истребителя, среди которых – современные самолеты Су-57 и Су-34.

Справка. Су-57 – самый современный боевой самолет России, принадлежащий к пятому поколению. Его разрабатывали со стелс-технологией, что должно делать его незаметным для завоевания преимущества в воздухе. Су-34 – основной бомбардировщик России, который может нести как КАБы, так и различные ракеты.

Авиаэксперт Константин Криволап отметил, что Россия спрятала эти самолеты так далеко, надеясь, что украинские дроны не смогут туда добраться.

"То, что залетели так далеко и то, что не было никакой стрельбы – никто не пытался сбить наши дроны, свидетельствует о том, что на этих дистанциях уже нет российской ПВО. То, что мы уже можем их поражать, означает, что действительно, на территории России больше нет безопасной точки", – заметил авиаэксперт.

По его словам, российской ПВО уже фактически нет. Так, в начале полномасштабного вторжения было 90 дивизионов С-400. Сейчас в лучшем случае осталось 60 дивизионов, а реальные оценки – 50 – 55 дивизионов.

"Им нечем перекрывать. Мы выбиваем все эти радары, которые могут обеспечивать комплекс С-400 информацией, и уничтожаем сами комплексы. Россияне производят 5 – 6 таких комплексов в год, поэтому мы выбиваем быстрее, чем они успевают восстановить", – объяснил Криволап.



Уничтоженные самолеты / Роберт Бровди

Интересно! Ориентировочная стоимость одного Су-34 составляет 35 – 50 миллионов долларов. А стоимость Су-57 – 100 – 120 миллионов долларов за единицу.

Есть ли у России еще самолеты для атак?

После того, как Украина получила ATACMS, Россия была вынуждена оттянуть свою авиацию минимум на 300 километров вглубь страны, чтобы обезопасить ее. Но операция "Паутина" показала, что и там она не будет в безопасности.

"Для "Кинжалов" у России осталось около 6 – 7 носителей. Для Ту-95 у них ограниченное количество ракет Х-101 и нечем их таскать. Есть два Ту-160, которые они могли немного модернизировать и довести до более-менее состояния, когда бы могли летать. И все, у них нечем работать. И тут еще такая "пощечина по морде" – Челябинск", – отметил авиаэксперт Криволап.

Могут ли россияне спрятать остатки авиации?

Генерал армии Николай Маломуж отметил, что удар по аэродрому в Челябинске означает, что Украина наконец переходит к стратегии ударов по критическим объектам врага в глубине России. Украина шла к этому 3 года. Хотя дальнобойные дроны появились раньше – возможности массово их запускать не было. Среди потенциальных целей также МиГ-31, который несет "Кинжалы".

"Где-то переместить их (самолеты, – 24 Канал) невозможно, потому что мы знаем про все аэродромы: Челябинск, Мичуринск, Энгельс, Капустин Яр и все остальные", – отметил Маломуж.

По его мнению, сейчас россияне попытаются усилить наблюдение за дронами и ракетами, залетающими на их территорию, но все зафиксировать невозможно. Более того, основные силы ПВО россияне бросили на защиту Москвы и Санкт-Петербурга.

А что с армейской авиацией?

Украина также уничтожила 2 российских вертолета Ми-28 и Ми-17, которые находились на полевой площадке в Воронежской области, что более чем в 150 километрах от линии фронта. Летчик-инструктор Роман Свитан отметил: это подтверждает, что Украина уже достает до второго эшелона тылов противника.

Ранее украинские защитники не могли перехватывать российские вертолеты из-за того, что их основные базы дозаправки и вооружения расположены на расстоянии 150 – 200 километров от фронта. Теперь это стало возможным благодаря качественной глубинной разведке и ударным дронам, которые могут точно заходить на цель.

Авиаэксперт Константин Криволап объяснил, что это была достаточно сложная операция, ведь надо было понять, где эти вертолеты будут садиться. Кроме того, военным надо было иметь в воздухе одновременно разведчика и барражирующий боеприпас, а также точно попасть в двигатель вертолета.

Это – фантастическая точность!

– подчеркнул авиаэксперт.

Вероятнее всего, для операции использовали разведывательный беспилотник SHARK и барражирующий боеприпас RAM-2X.

