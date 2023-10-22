Одна из самых ценных потерь врага: ВСУ уничтожили РЛС "Зоопарк", которая стоит миллионы долларов

На Таврическом направлении враг несет значительные потери. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одну из самых дорогих российских радиолокационных станций – "Зоопарк".

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Таврического направления Александр Штупун. Он также рассказал, что оккупанты на этом участке фронта потеряли 34 единицы техники в течение суток, передает 24 Канал.

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ВСУ уничтожили станцию, которая стоит 10 миллионов долларов

Штупун сообщил, что на Таврическом направлении Вооруженные Силы Украины продолжают давать достойный отпор врагу. Только за прошедшие сутки так называемая "вторая армия мира" потеряла 615 солдат на этом участке фронта.

Кроме того, россияне на Таврическом направлении потеряли 34 единицы техники, среди которых:

6 танков,

7 боевых бронированных машин,

7 артиллерийских систем,

9 беспилотников,

5 единиц автомобильной и специальной техники.

Как отметил Штупун, одна из самых ценных потерь россиян на Таврическом направлении – радиолокационная станция "Зоопарк". Он сообщил, что такая техника стоит около 10 миллионов долларов.

Из ценного уничтожен российский "Зоопарк", который стоит более 10 миллионов долларов. Также за последние 3 суток более 10 оккупантов сдались в плен,

– рассказал Штупун.

Какие потери врага за неделю

Первый заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк опубликовал статистику потерь россиян за неделю. Так, так называемая "вторая армия мира" с 16 по 22 октября потеряла 6060 живой силы и 837 единиц техники.

В частности, украинские защитники ликвидировали:

133 танка,

269 боевых бронированных машин,

166 артиллерийских систем,

12 РСЗО,

2 установки ПВО,

155 единиц автотехники,

15 единиц спецтехники.



Статистика потерь врага за неделю / Инфографика Александра Павлюка

Общие потери врага в живой силе уже составляют более 293 тысяч оккупантов. Враг также потерял тысячи единиц техники, среди которых самый ценный – крейсер "Москва". По оценке Forbes, стоимость ракетоносителя составляет 750 миллионов долларов.