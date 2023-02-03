Больше всего в боях за Бахмут и Соледар: NYT назвали потери России за 11 месяцев войны

Российская армия ежедневно теряет на войне в Украине ориентировочно тысячу солдат погибшими. Также известно, что много раненых.

Количество убитых, по данным Генштаба, по состоянию на утро 2 февраля составило 129 030 врагов. Однако американское издание называет несколько иное количество.

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Что известно о потерях врага

По словам американских и других западных официальных лиц, количество убитых и раненых российских военных в Украине приближается к 200 тысячам, что ярко свидетельствует о том, насколько плохо обернулось вторжение президента Владимира Путина,

– говорится в сообщении.

Более того, наибольшие потери россияне понесли в боях под Бахмутом и Соледаром. Однако эти потери не имеют значения для кремлевского диктатора. Более того, они вряд ли станут фактором, который удержит Путина в достижении военных целей.

"Он готов к сотням тысяч жертв в Украине, хотя большее их количество может подорвать его политическую поддержку", – объясняет издание.

Журналисты отмечают, что:

в российской армии уже бесчисленное количество проблем со снабжением и с военной тактикой. В частности, им не хватает артиллерии и боеприпасов;

Россия всегда бросала в бой людей, которых считает расходным материалом. В частности, как во время Второй мировой войны.

По данным прессы, такие потери россиян за 11 месяцев войны в восемь раз превышают американские за два десятилетия войны в Афганистане.

Потери россиян на войне: коротко