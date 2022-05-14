Более 27 тысяч ликвидированных оккупантов и куча уничтоженной техники: свежие потери России
Источник:Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают активно давать отпор российским оккупантам. По состоянию на 14 мая 27 200 русских военных отправились вслед за кораблем.
В Генштабе подчеркнули, что эти цифры – ориентировочные. Ведь продолжаются активные боевые действия и точное количество убитых оккупантов невозможно подсчитать.
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Потери врага по состоянию на 14 мая
- личного состава – 27 200 человек (+300);
- танков – 1218 единиц (+13);
- боевых бронированных машин – 2934 единиц (+34);
- артиллерийских систем – 551 единица (+6);
- РСЗО – 195 единиц (+2);
- средства ПВО – 88 единиц;
- самолетов – 200 единиц;
- вертолетов – 163 единицы (+1);
- автомобильной техники и цистерны с топливом – 2059 единиц (+17);
- кораблей / катеров – 13 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 единиц (+6);
- специальной техники – 42 единицы (+1);
- крылатых ракет – 95 единиц.
Актуальные потери врага по состоянию на 14 мая / Инфографика Генштаб ВСУ
ВСУ продолжают давать достойный отпор оккупантам
Как вы могли заметить, в колонке с вертолетами добавился вновь прибывший. Речь идет о российском вертолете "Ночной охотник", которого десантникам удалось сбить на Луганщине. Если конкретнее, то "приземлили" Ми-28, а сделали это военнослужащие из подразделения ПВО 81-й бригады ДШВ.
Также вчера, 13 мая, стало известно, что бойцы 80-й бригады сорвали 9 попыток российских захватчиков форсировать реку Северский Донец. Наши бойцы из артиллерии били по врагу, уничтожив его понтонные переправы.
В Украине – новая Чернобаевка
Есть уже ряд населенных пунктов в нашем государстве, о которых можно слагать целые легенды. А все потому, что они стали первым и последним, что увидели русские захватчики. На этот раз речь идет о Белогоровке, что на Луганщине. Собственно там российские военные пытаются проложить понтонную переправу через Северский Донец, и там их накрывают наши военные.
Какова сейчас ситуация на фронте: коротко
В Генштабе рассказали о ситуации на фронте. В частности назвали горячие точки, где сейчас происходят ожесточенные бои. Речь идет о Донбассе, а также востоке нашего государства. Там российские военные продолжают атаковать позиции ВСУ, а также обстреливать населенные пункты.
Также известно о том, что российские захватчики используют артиллерию для атак по населенным пунктам на Славянском направлении. Что же касается Запорожья, то там оккупанты пытаются закрепиться. Для этого они выстраивают многоэшелонную оборону.
Стоит внимания – оперативная информация от Генштаба на 14 мая: смотрите видео