ВСУ ликвидировали уже 28 300 захватчиков: свежие потери российских войск

Российские оккупанты терпят бешеные потери на украинской земле. На 18 мая ВСУ уже ликвидировали 28 300 захватчиков. Только за сутки наши защитники уничтожили 400 врагов.

Такие данные приводит украинский Генштаб. Военные отмечают, цифры требуют уточнения из-за большой интенсивности боевых действий.

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Потери врага в технике:

танков – 1235 (+16),

боевых бронированных машин – 3009 (+34),

артиллерийских систем – 586 (+8),

РСЗО – 199 (+1),

средства ПВО – 91 (+1),

самолетов – 202 (+1),

вертолетов – 167 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5),

крылатые ракеты – 102 (+5),

корабли /катера – 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2137 (+28),

специальная техника – 43 (+0).

Заметим, что только за сутки наши военные уничтожили 16 танков и 34 бронированные машины. Воздушные силы ВСУ сбили сразу 5 крылатых ракет

На каких направлениях враг понес наибольшие потери

В Генштабе говорят, что за предыдущие сутки наибольшие потери на Славянском, Криворожском и запорожском направлениях.

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На части направлений враг сосредотачивает усилия на обороне

Украинские военные сообщили, что по состоянию на утро 18 мая оккупанты усиливают наступательную группировку на Славянском и Донецком направлениях. Именно поэтому здесь враг осуществляет огневое поражение наших позиций по всей линии соприкосновения.

На других направлениях противники сосредоточились на обороне: они оборудуют позиции и пытаются улучшить свое тактическое положение. На Южнобугском направлении россияне проводят разведку, а на Николаевском – увеличивают количество батарей ствольной и реактивной артиллерии.

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Только на Донецком и Луганском направлениях наши защитники отбили 12 атак врага.

Они уничтожили 3 танка, 3 артиллерийские системы, 6 единиц боевой бронированной техники и 7 автомобилей противника.

На Юге украинцы с помощью артиллерии и авиации поразили огнем свыше 110 позиций врага и ликвидировали более 100 оккупантов.

По словам министра обороны Алексея Резникова, за 80 дней украинские силы полностью уничтожили 17 батальонных тактических групп противника.

Эксперты предполагают, что наши воины приземлили уже около 50% беспилотников, которые были в России.

Именно из-за колоссальных потерь России не хватает наступательных сил для продвижения на фронте. Речь идет не только о личном составе, но и о технике.

Смотрите в видео: утренняя сводка Генштаба ВСУ