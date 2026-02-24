Около 1000 ликвидированных оккупантов ежесуточно: какие потери России за 4 года войны

Страна-агрессор платит огромную цену за желание захватить украинские территории. 4 года войны нанесли поразительные потери как в живой силе, так и в технике.

О новой партии ликвидированных в течение суток российских солдат и общих боевых потерях противника за время полномасштабного вторжения рассказали в Генштабе.

Какие потери врага на 24 февраля?

По состоянию на 24 февраля 2026 года страна-агрессор потеряла:

личного состава – около 1 261 420 (+920) человек;

танков – 11 698 (+2);

боевых бронированных машин – 24 086 (+4);

артиллерийских систем – 37 560 (+50);

РСЗВ – 1 654 (+0);

средств ПВО – 1305 (+1);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 348 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 14 5571 (+1 693);

крылатых ракет – 4 347 (+0);

кораблей/катеров – 29 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 79 826 (+190);

специальной техники – 4 074 (+1).



Потери врага / Инфографика Генштаба

Кстати, на днях президент Зеленский заявил, что Силы обороны ежемесячно уничтожают 30 – 35 тысяч российских военнослужащих. При этом каждый километр продвижения российских сил обходится им в среднем в 157 погибших солдат.

