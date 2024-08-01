Последние 3 –4 недели Путин теряет по 1000 россиян в день, – Зеленский

В течение последних трех –четырех недель российская вражеская армия теряет по 1000 личного состава в день.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью журналистам французских СМИ, информирует 24 Канал.

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Путин теряет по 1000 россиян в день

Последние недели три – четыре они (россияне – 24 Канал) тратят по 1000 человек в день. Раненых и убитых. Они неадекватные люди,

– сказал президент.

По словам Зеленского, кремлевский диктатор Владимир Путин за период полномасштабной войны имеет убитыми и ранеными более 500 000 человек.

Лидер страны отметил, что защита Украины является обязанностью каждого украинца, а иначе "нас просто разрушат и заберут все, что у нас есть".

К слову, Генштаб каждый день публикует статистику ориентировочных потерь российской армии. Так, по состоянию на 1 августа Генштаб отметил, что общие потери среди личного состава врага ориентировочно составляют около 579 490 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1370.