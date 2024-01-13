После школы – на войну: журналисты установили имена более 40 тысяч ликвидированных оккупантов

Российская армия продолжает нести безумные потери в полномасштабной войне, которую развязал Кремль. Журналистам удалось установить имена и фамилии 41 731 российского военного, погибших от 24 февраля 2022 года.

Такое количество удалось установить, анализируя открытые данные в сети. К слову, в это количество не учитываются погибшие, попавшие в ряды российской армии с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Какие потери России в войне

Согласно официальным данным российских ведомств, сообщений в СМИ и от родных погибших оккупантов, больше всего погибло на войне россиян из Краснодарского края. Также лидируют Ростовская, Волгоградская, Свердловская области, а также Бурятия. Наименьшее количество погибших зафиксировано в Чукотке.

Кроме того, за последние 2 месяца в зоне так называемой "сво" погибли по меньшей мере 5 граждан России 2005 года рождения. Им едва исполнилось 18 лет, как они оказались на фронте в рядах русской армии. Один из них – Даниил Чистяков, который летом окончил школу в Смоленске, а уже осенью оказался на передовой в составе десантно-штурмового батальона.

Даниил заключил контракт на следующий день после 18-го дня рождения. Причину теперь, вероятно, и не узнать. Хотел в следующем году поступать в военно-медицинскую академию. Вообще был патриотом, да и хотел себя проверить. Отказать не получилось. 26 августа начал службу, погиб 16 октября,

– писали его родные в соцсетях.

Раньше в России необходимо было окончить какое-нибудь профессиональное училище или вуз, чтобы попасть на фронт, или хотя бы прослужить 3 месяца срочной службы. Однако с весны 2023 года вчерашних школьников, как и любых заключивших контракт солдат, матросов, сержантов и старшин можно отправлять на фронт уже через четыре недели после начала службы. Интересно, что разорвать контракт до конца войны с Украиной, согласно указу Путина, им уже не удастся.

В общем, журналистам удалось установить имена 41 731 российского военного, погибших во время так называемой "сво". Однако реальное количество ликвидированных оккупантов может быть гораздо больше, ведь в Кремле тщательно скрывают потери.



Подтверждены потери России в войне / Инфографика BBC

Десантники или пехотинцы – какое элитное подразделение понесло наибольшие потери

Журналисты также проанализировали потери в элитных военных подразделениях России. Конечно, статистика не полная, однако вполне реально отражает, кого в Кремле "ценят" больше всего.

Так, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла больше всего представителей из элитных подразделений воздушно-десантных войск, а также – морской пехоты. А вот ФСБ, очевидно, не идут первыми в бой. Они предпочитают сидеть в штабах в тылу, поэтому и таких ликвидированных меньше.



Потери в России в элитных подразделениях / Инфографика BBC

Больше всего погибло контрактников

Россия не скрывает, что в войне против Украины, кроме мобилизованных и контрактников, принимают участие частные военные компании, заключенные и добровольцы. Согласно открытым источникам, больше всего оккупанты теряли именно военных контрактной службы, особенно – в начале полномасштабного вторжения. Впоследствии начали расти потери среди заключенных.

А вот ПВК после мятежа Пригожина исчезает из статистики. Как заявляли официальные российские лица, вагнеровцев увезли в Беларусь и сейчас неохотно говорят о наемниках Пригожина.



Журналисты сравнили потери по категориям / Инфографика BBC

Кроме того, журналисты также по отдельности проанализировали, сколько мобилизованных россиян погибло в полномасштабной войне.



Потери среди мобилизованных россиян / Инфографика BBC

Также журналисты проанализировали потери в родах оккупационных войск. Информацию о более чем 10 тысячах оккупантов не удалось найти. Среди подтвержденного – больше всего погибло заключенных, мобилизованных, а также тех, кто стал добровольцем оккупационной армии.



Потери России по родам войск / Инфографика BBC