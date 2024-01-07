"Минус" 860 оккупантов и почти 150 единиц техники: колоссальные потери врага на 7 января

Силы обороны продолжают давать отпор врагу и наносить ему колоссальные потери. Так, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 860 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" уже потеряла 364 730 личного состава. Вместе с тем стоит добавить, что потери врага могут быть значительно больше, ведь подсчитать точное количество погибших в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальная статистика потерь России

С 24 февраля 2022 года потери оккупантов достигают:

личного состава – около 364 730 (+860) человек,

танков – 6022 (+4),

боевых бронированных машин – 11 180 (+22),

артиллерийских систем – 8 653 (+36),

РСЗО – 951 (+1),

средства ПВО – 637 (+4),

самолетов – 329 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 811 (+24),

крылатые ракеты – 1 786 (+0),

корабли /катера – 23 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 11 523 (+45),

специальная техника – 1327 (+10).



Потери врага на 7 января 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Кроме того, подразделения ракетных войск в течение суток поразили 4 района сосредоточения личного состава, 2 пункта управления, состав боеприпасов.

Какая ситуация на фронте