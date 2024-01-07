"Минус" 860 оккупантов и почти 150 единиц техники: колоссальные потери врага на 7 января

7 января 2024, 07:51
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Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают давать отпор врагу и наносить ему колоссальные потери. Так, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 860 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" уже потеряла 364 730 личного состава. Вместе с тем стоит добавить, что потери врага могут быть значительно больше, ведь подсчитать точное количество погибших в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальная статистика потерь России

С 24 февраля 2022 года потери оккупантов достигают:

  • личного состава – около 364 730 (+860) человек,
  • танков – 6022 (+4),
  • боевых бронированных машин – 11 180 (+22),
  • артиллерийских систем – 8 653 (+36),
  • РСЗО – 951 (+1),
  • средства ПВО – 637 (+4),
  • самолетов – 329 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 811 (+24),
  • крылатые ракеты – 1 786 (+0),
  • корабли /катера – 23 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 523 (+45),
  • специальная техника – 1327 (+10).


Потери врага на 7 января 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Кроме того, подразделения ракетных войск в течение суток поразили 4 района сосредоточения личного состава, 2 пункта управления, состав боеприпасов.

Какая ситуация на фронте

  • Упорные бои продолжаются на Востоке и Юге Украины. По данным Генштаба ВСУ, в течение суток на фронте произошло 45 боевых столкновений.
  • Не оставляет враг попыток оцепить Авдеевку. На этом участке фронта фиксируют наибольшее количество атак оккупантов.
  • Вместе с тем меньше штурмов стало на Купянском и Бахмутском направлениях. В то же время, на Лиманском и Шахтерском – оккупанты не проводят наступательных действий или штурмов.
  • В Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 18 безрезультатных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

Автор: Анжеліка Байбак