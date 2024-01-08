Почти 500 оккупантов, РСЗО, танки и ПВО: потери врага на 8 января
8 января 2024, 07:51Читати новину українською
Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ мощно противостоят врагу. оккупанты теряют на войне сотни единиц личного состава и техники.
Только за последние сутки оккупанты потеряли в Украине 440 единиц личного состава, с 24 февраля 2022 года - 365 170 солдат. Однако потери врага могут быть больше, ведь сосчитать их из-за интенсивных боев трудно.
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Что известно о потерях врага на фронте
- личного состава – ориентировочно 365 170 (+440);
- танков – 6031 (+9);
- боевых бронированных машин – 11194 (+14);
- артиллерийских систем – 8666 (+13);
- РСЗО – 953 (+2);
- средства ПВО – 638 (+1);
- самолетов – 329 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6822 (+11);
- крылатые ракеты – 1787 (+1);
- корабли/катера – 23 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 11542 (+19);
- специальная техника – 1328 (+1).
Наши разведчики уничтожили российские "Панциры" на Белгородщине
- Украинские разведчики уничтожили российские "Панцири", нанеся удары по позициям российской ПВО на территории Белгородской области. В результате огневого поражения удалось вывести из строя 2 российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".
- Израильский военный обозреватель Давид Шарп сказал, что, по его мнению, это дело украинских дронов.
- Кстати, российские "Панцири" стоят не дешево – приблизительная экспортная цена одного ЗРК "Панцирь" составляет 15 миллионов долларов.