Почти 500 оккупантов, РСЗО, танки и ПВО: потери врага на 8 января

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ мощно противостоят врагу. оккупанты теряют на войне сотни единиц личного состава и техники.

Только за последние сутки оккупанты потеряли в Украине 440 единиц личного состава, с 24 февраля 2022 года - 365 170 солдат. Однако потери врага могут быть больше, ведь сосчитать их из-за интенсивных боев трудно.

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Что известно о потерях врага на фронте

личного состава – ориентировочно 365 170 (+440);

танков – 6031 (+9);

боевых бронированных машин – 11194 (+14);

артиллерийских систем – 8666 (+13);

РСЗО – 953 (+2);

средства ПВО – 638 (+1);

самолетов – 329 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6822 (+11);

крылатые ракеты – 1787 (+1);

корабли/катера – 23 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 11542 (+19);

специальная техника – 1328 (+1).

Потери врага на 8 января 2024 года

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