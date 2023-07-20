Минус еще более 500 оккупантов: потери врага на 20 июля

Украинские защитники продолжают освобождать родные земли от оккупантов. На тот свет за прошедшие сутки удалось отправить 530 бойцов так называемой "второй армии мира".

И это лишь малая часть от общей статистики потерь врага. С начала полномасштабного вторжения наши защитники ликвидировали 24 0010 оккупантов. Следует понимать, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать уничтоженных врагов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

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Потери врага в технике

Заметим, что также российские военные потеряли колоссальное количество техники в войне, развязанной против Украины. Враг не досчитается тысяч танков, боевых бронированных машин, а также артиллерийских систем. Кроме того, на балансе так называемой "второй армии мира" стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. Самая дорогая потеря России в войне против Украины – крейсер "Москва", который продолжает лежать на дне Черного моря.

В общем, с начала полномасштабного вторжения враг потерял:

танков – 4 129,

боевых бронированных машин – 8 065,

артиллерийских систем – 4 592,

РСЗВ – 692,

средств ПВО – 433,

самолетов – 315,

вертолетов – 310,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 918,

крылатых ракет – 1 293,

кораблей и катеров – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 7 134,

специальной техники – 685.



Актуальные потери врага по состоянию на 20 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

За вчера были подбиты десятки единиц вражеской техники

За минувшие сутки ВСУ успешно уничтожили 6 вражеских танков. Также в лом превратились 6 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, 3 реактивные системы залпового огня, 3 ПВО, 29 единиц автомобильной техники и 2 единицы специальной техники.

Кроме этого, за вчера враг потерял еще 33 беспилотника и 14 крылатых ракет.