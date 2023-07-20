І це лише дещиця від загальної статистики втрат ворога. Від початку повномасштабного вторгнення наші захисники ліквідували 24 0010 окупантів. Слід розуміти, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати знищених ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

Читайте також Мінус ще один офіцер окупантів: ЗСУ ліквідували командира російської бригади – "Ташкента"

Втрати ворога у техніці

Зауважимо, що також російські військові втратили колосальну кількість техніки у війні, розв'язаній проти України. Ворог не дорахується тисяч танків, бойових броньованих машин, а також артилерійських систем. Крім того, на балансі так званої "другої армії світу" стало на кілька сотень літаків і гелікоптерів менше. А найдорожча втрата Росії у війні проти України – крейсер "Москва", який продовжує лежати на дні Чорного моря.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив:

танків – 4 129,

бойових броньованих машин – 8 065,

артилерійських систем – 4 592,

РСЗВ – 692,

засобів ППО – 433,

літаків – 315,

гелікоптерів – 310,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 918,

крилатих ракет – 1 293,

кораблів та катерів – 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 134,

спеціальної техніки – 685.



Актуальні втрати ворога станом на 20 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

За вчора було підбито десятки одиниць ворожої техніки

За минулу добу ЗСУ успішно знищили 6 ворожих танків. Також на брухт перетворились 6 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 3 ППО, 29 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки.

Крім цього, за вчора ворог втратив ще 33 безпілотники та 14 крилатих ракет.