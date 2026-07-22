Еще 1330 оккупантов и десятки единиц техники: потери России по состоянию на 22 июля
Украинские защитники продолжают наносить российским войскам ощутимые потери на фронте. Только за последние сутки оккупанты потеряли более тысячи военнослужащих, а также десятки единиц техники и вооружения.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Каковы потери России в войне по состоянию на 22 июля?
- личного состава – около 1 433 230 (+1330) человек;
- танков – 12 163 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 982 (+4);
- артиллерийских систем – 46 492 (+57);
- РСЗО – 1 958 (+3);
- средств ПВО – 1 513 (+0);
- самолетов – 438 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 421 900 (+1 610);
- наземных робототехнических комплексов – 1 981 (+11);
- кораблей/катеров – 34 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 123 702 (+355);
- специальной техники – 4 450 (+9);
- крылатых ракет – 4 933 (+0).
К слову, Силы специальных операций ВСУ заинтриговали новой операцией под названием "Кондуктор", которая предусматривает беспрецедентный удар по ключевым транспортным узлам противника. Речь идет о 13 железнодорожных мостах, что, вероятно, обеспечивает передвижение оккупационных подразделений и снабжение для них.
Также с 6 июля продолжается операция Сил беспилотных систем ВСУ по уничтожению "теневого флота" России. На данный момент известно, что в Черном и Азовском морях дроны бойцов поразили более 183 вражеских судна. Только в ночь на 20 июля под ударом оказались три танкера и четыре сухогруза.