Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Які втрати Росії у війні станом на 22 липня?
- особового складу – близько 1 433 230 (+1330) осіб;
- танків – 12 163 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 982 (+4);
- артилерійських систем – 46 492 (+57);
- РСЗВ – 1 958 (+3);
- засобів ППО – 1 513 (+0);
- літаків – 438 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 421 900 (+1 610);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 981 (+11);
- кораблів/катерів – 34 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 123 702 (+355);
- спеціальної техніки – 4 450 (+9);
- крилатих ракет – 4 933 (+0).
Втрати Росії у війні станом на 22 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, в Силах спеціальних операцій ЗСУ заінтригували новою операцією під назвою "Кондуктор", яка передбачатиме безпрецедентний удар по ключових транспортних вузлах ворога. Йдеться про 13 залізничних мостів, що, ймовірно, забезпечують пересування окупаційних підрозділів і постачання для них.
Також від 6 липня триває операція Сил безпілотних систем ЗСУ по знищенню "тіньового флоту" Росії. Наразі відомо, що у Чорному та Азовському морях дрони бійців уразили понад 183 ворожі судна. Лише у ніч проти 20 липня під ударом були три танкери та чотири суховантажі.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини