Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати Росії у війні станом на 22 липня?

  • особового складу – близько 1 433 230 (+1330) осіб;
  • танків – 12 163 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 982 (+4);
  • артилерійських систем – 46 492 (+57);
  • РСЗВ – 1 958 (+3);
  • засобів ППО – 1 513 (+0);
  • літаків – 438 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 421 900 (+1 610);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 981 (+11);
  • кораблів/катерів – 34 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 123 702 (+355);
  • спеціальної техніки – 4 450 (+9);
  • крилатих ракет – 4 933 (+0).

Втрати Росії у війні станом на 22 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, в Силах спеціальних операцій ЗСУ заінтригували новою операцією під назвою "Кондуктор", яка передбачатиме безпрецедентний удар по ключових транспортних вузлах ворога. Йдеться про 13 залізничних мостів, що, ймовірно, забезпечують пересування окупаційних підрозділів і постачання для них.

Також від 6 липня триває операція Сил безпілотних систем ЗСУ по знищенню "тіньового флоту" Росії. Наразі відомо, що у Чорному та Азовському морях дрони бійців уразили понад 183 ворожі судна. Лише у ніч проти 20 липня під ударом були три танкери та чотири суховантажі.

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