ВСУ "расфасовали" в черные мешки 850 оккупантов и уничтожили 7 танков: потери врага на 22 ноября

22 ноября 2023, 07:54
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Источник:

Генштаб

Уже 636 дней украинские защитники противостоят российским оккупантам, нанося им урон в технике и живой силе. За прошедшие сутки Силам обороны удалось ликвидировать сотни окупантов и десятки единиц техники.

Наши защитники "отминусовали" еще 850 оккупантов, 7 танков, 17 артиллерийских систем, одну "пе-ве-о" и многое другое.

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Какие потери у агрессора

  • личного состава – около 320 670 (+850) человек
  • танков – 5446 (+7)
  • боевых бронированных машин – 10188 (+14)
  • артиллерийских систем – 7769 (+17)
  • РСЗО – 899 (+0)
  • средства ПВО – 589 (+1)
  • самолетов – 323 (+0)
  • вертолетов – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5784 (+13)
  • крылатые ракеты – 1564 (+0)
  • корабли/катера – 2 (+0)
  • подводные лодки – 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10159 (+25)
  • специальная техника – 1105 (+7)

Потери врага на 22 ноября / Фото Генштаб

Обратите внимание! Начиная с вечера 21 ноября и до утра 22 ноября силы ПВО сбили над Украиной 14 вражеских дронов

, которыми Россия атаковала Украину. В частности, 4 "Шахеда" были уничтожены над Киевщиной и Житомирщиной.
Автор: Анастасія Колеснікова