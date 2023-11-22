ВСУ "расфасовали" в черные мешки 850 оккупантов и уничтожили 7 танков: потери врага на 22 ноября
22 ноября 2023, 07:54Читати новину українською
Источник:Генштаб
Уже 636 дней украинские защитники противостоят российским оккупантам, нанося им урон в технике и живой силе. За прошедшие сутки Силам обороны удалось ликвидировать сотни окупантов и десятки единиц техники.
Наши защитники "отминусовали" еще 850 оккупантов, 7 танков, 17 артиллерийских систем, одну "пе-ве-о" и многое другое.
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Какие потери у агрессора
- личного состава – около 320 670 (+850) человек
- танков – 5446 (+7)
- боевых бронированных машин – 10188 (+14)
- артиллерийских систем – 7769 (+17)
- РСЗО – 899 (+0)
- средства ПВО – 589 (+1)
- самолетов – 323 (+0)
- вертолетов – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5784 (+13)
- крылатые ракеты – 1564 (+0)
- корабли/катера – 2 (+0)
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 10159 (+25)
- специальная техника – 1105 (+7)
Потери врага на 22 ноября / Фото ГенштабОбратите внимание! Начиная с вечера 21 ноября и до утра 22 ноября силы ПВО сбили над Украиной 14 вражеских дронов