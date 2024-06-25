Ликвидировано более 1000 оккупантов: огромные потери россиян на 25 июня

Защитники мужественно держат оборону на большинстве направлений фронта. Кроме того, украинские военные ежедневно заставляют российских захватчиков пожалеть о нападении, нанося им значительные потери в личном составе и технике.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1180 оккупантов. Всего за два с половиной года полномасштабной войны Россия потеряла более 536 тысяч солдат и десятки тысяч разнообразной техники.

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Сколько ликвидировано оккупантов

личного состава – около 536 840 (+1180) человек,

танков – 8 035 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 15 431 (+18) ед,

артиллерийских систем – 14 281 (+35) ед,

РСЗО – 1 108 (+0) ед,

средств ПВО – 863 (+0) ед,

самолетов – 359 (+0) ед,

вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 11 413 (+31) ед,

крылатых ракет – 2 324 (+1) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 19 362 (+58) ед,

специальной техники – 2 403 (+6) ед.

Потери России в войне против Украины / Инфографика Генштаба ВСУ