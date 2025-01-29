Еще "минус" 1670 оккупантов, 10 танков, 24 ББМ и РСЗО: потери врага по состоянию на 29 января

Потери России в войне против Украины постоянно растут. Наши защитники уже ликвидировали более 830 тысяч оккупантов.

Украинские воины продолжают успешно уничтожать врага. Недавно ОСУВ "Хортица" показало эффектное видео, на котором экипаж танка Leopard "отминусовывает" по меньшей мере 5 российских боевых бронированных машин на Покровском направлении, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб. Смотрите также Без дверей и крыши: военнослужащий рассказал, на какой технике враг передвигается на фронте Какие потери в России по состоянию на 29 января 2025 год личного состава – около 834670 (+1670) человек,

танков – 9886 (+10),

боевых бронированных машин – 20597 (+24) ед,

артиллерийских систем – 22395 (+29),

РСЗО – 1264 (+1),

средства ПВО – 1050 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 23456 (+57),

крылатые ракеты – 3054 (+1),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерны – 35366 (+97),

специальная техника – 3721 (+3). Потери россиян на 29 января 2025 года / Фото Генштаб