Более 1300 оккупантов ликвидировали, уничтожили ряд техники: потери врага на 30 января
Украинские защитники пытаются сорвать вражеское наступление и истощить его боевой потенциал, нанося противнику ощутимые потери среди личного состава и техники.
Только за прошедшие сутки россияне потеряли 1310 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Смотрите также Украина планирует произвести 7 миллионов дронов в 2026 году: майор ВСУ сказал, возможно ли это
Сколько потеряла Россия на 30 января?
С начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли:
- личного состава – около 1 238 710 (+830) человек;
- танков – 11 614 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 969 (+4);
- артиллерийских систем – 36 748 (+15);
- РСЗО – 1 631 (+2);
- средств ПВО – 1 289 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 119 234 (+555);
- крылатых ракет – 4 205 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 76 319 (+129);
- специальной техники – 4 054 (+1).
Потери россиян в войне по состоянию на 30 января 2026 года / Инфографика Генштаба
Что происходит на фронте?
В последнее время россияне ежедневно перемещают технику через Мариуполь на Гуляйпольское направление, что свидетельствует о приоритетности этой точки. Однако из-за погодных условий россияне пока только обустраивают резервы.
В то же время российское командование фактически загнало в ловушку собственный 122-й мотострелковый полк на Купянском направлении. Они отчитались о "захвате" территорий, где на самом деле продолжаются активные боевые действия.
Также напомним, недавно на Приднепровском направлении было 1 боевое столкновение. Российские войска пытались высадиться на остров Круглик, штурмовать там украинские позиции, но Силы обороны уничтожили врага.