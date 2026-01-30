Более 1300 оккупантов ликвидировали, уничтожили ряд техники: потери врага на 30 января

Украинские защитники пытаются сорвать вражеское наступление и истощить его боевой потенциал, нанося противнику ощутимые потери среди личного состава и техники.

Только за прошедшие сутки россияне потеряли 1310 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Смотрите также Украина планирует произвести 7 миллионов дронов в 2026 году: майор ВСУ сказал, возможно ли это

Сколько потеряла Россия на 30 января?

С начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли:

личного состава – около 1 238 710 (+830) человек;

танков – 11 614 (+1);

боевых бронированных машин – 23 969 (+4);

артиллерийских систем – 36 748 (+15);

РСЗО – 1 631 (+2);

средств ПВО – 1 289 (+1);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 119 234 (+555);

крылатых ракет – 4 205 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 76 319 (+129);

специальной техники – 4 054 (+1).



Потери россиян в войне по состоянию на 30 января 2026 года / Инфографика Генштаба

Что происходит на фронте?